Raduno sovranisti Firenze | Salvini | “Giornata che può fare la storia | Ue senza socialisti è possibile”

Leggi su nuovasocieta

(Di domenica 3 dicembre 2023) (Adnkronos) – Questa "è una delle giornate che possonola, perché per la prima volta nelladelle istituzioni europee un'altra Europa è, un'Europaguida socialista,guida di sinistra, con il centrodestra che sta governando l'Italia alla guida dell'Europa". Lo dice Matteo, a margine dell'evento sovranista di. "Metteremo giù la nostra idea di Europa, non contro qualcuno – spiega – ma fondata sul lavoro, il lavoro al centro, non l'auto elettrica imposta a ogni costo, la tassa sulla casa per favorire magari la potenza cinese" noi siamo per "un'Europa che mette al centro il lavoro, la sicurezza, il controllo dei confini, la difesa dei valori, un'idea di famiglia ben chiara e soprattutto un'idea di ...