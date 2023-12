Raduno sovranisti Firenze al via | “Ue minaccia per l’Europa | lottiamo per patria | famiglia e Dio”

Leggi su nuovasocieta

(Di domenica 3 dicembre 2023) (Adnkronos) – Al via oggi 3 dicembre a, presso la Fortezza da Basso, la kermesse deieuropei organizzata dalla Lega di Matteo Salvini. In sala la colonna sonora è partita con 'il mio canto libero' di Lucio Battisti, brano che rievoca il titolo stesso dell'evento 'Free Europe!', tra le hits, sempre sul tema, 'la Libertà' di Giorgio Gaber. Ad aprire l'incontro il video-messaggio di Marine Le Pen, leader del Rassemblement National. A seguire prenderanno la parola gli altri ospiti stranieri, con delegazioni al tavolo che arrivano da Francia, Bulgaria, Polonia, Romania, Danimarca, Estonia, Repubblica Ceca, Fiandre (Belgio), Austria, Paesi Bassi, Germania e Italia. "La Ue svilisce la nostra storia e le nostre culture, la Ue ci vede come merci e danneggia i nostri popoli", afferma Marine Le Pen, nel videomessaggio inviato a ...