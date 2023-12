Quando le prossime gare di sci alpino? Si torna in Europa! Orari St Moritz e Val d’Isere | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) Dopo aver messo la trasferta nordamericana,in Europa la Coppa del Mondo di sci2023-2024. La stagione prosegue spedita verso le vacanze natalizie e, come tradizione, prima della lunghissima pagina sulle nevi italiane, ci attende un doppio weekend importante tra Sankte Val. Iniziamo con il comparto femminile. La Coppa del Mondo si trasferisce sulle nevi svizzere di St.per un fine settimana dedicato alla velocità. Sofia Goggia e compagne saranno impegnate in un superG nella giornata di venerdì 8 dicembre, quindi sarà la volta di due discese tra sabato 9 e domenica 10, per tretutte da vivere. Passiamo al Circo Bianco al maschile. Dopo un avvio di stagione a singhiozzo per numerose cancellazioni, da Beaver Creek si passa al Vecchio Continente, ...