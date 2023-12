(Di domenica 3 dicembre 2023) L’ex consigliere Markov: «Avete avuto una finestra lunga un anno per batterci, non l’avete sfruttata perché non ci avete creduto. Nei toni dello zar fiducia sincera»

Altre News in Rete:

'putin sta vincendo la guerra' - il settimanale 'the economist' si chiede se 'mad - vlad', dopo il...

Estratto dell'articolo di Marco Imarisio per il 'Corriere della Sera'VINCENDO LA GUERRA - THE ECONOMIST 'Guardate che ve lo ha detto Lui in persona…'. Sono giorni di buon umore, per Sergey Markov. L'ex consigliere ...

Putin sta vincendo la guerra in Ucraina Corriere della Sera

Non è “la guerra in Ucraina”, è la guerra contro tutti noi. E Putin la vince se glielo consentiamo noi Il Foglio

Putin sta vincendo la guerra in Ucraina

L’ex consigliere Markov: «Avete avuto una finestra lunga un anno per batterci, non l’avete sfruttata perché non ci avete creduto. Nei toni dello zar fiducia sincera» ...

Mosca-Kiev, i soldati non bastano mai. Putin e Zelensky vogliono nuovi coscritti

Lo Zar firma il decreto che aumenta i militari del 15%: coinvolti 170mila russi Il leader ucraino: "In gioco il nostro futuro". Zaporizhzhia, allarme atomico ...