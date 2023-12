Pupo sbalordito dopo la frecciatina di Signorini | Mai avrei pensato che avesse detto questo sul GF

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 3 dicembre 2023) La polemica tra le celebrità televisive italiane è esplosa:, ex opinionista del Grande Fratello Vip, ha lanciato critiche piuttosto aspre al programma. Ma Alfonso, il conduttore del popolare reality show, non ha preso bene le sue parole e ha risposto in maniera decisa.critica il Grande Fratello Vip Enzo Ghinazzi, meglio conosciuto come, ha recentemente espresso il suo disappunto per il Grande Fratello Vip, un programma per cui è stato opinionista per due stagioni.ha rivelato di non aver mai guardato un episodio del Grande Fratello Vip, dicendo che durante il lockdown si affidava ad un autore televisivo per tenersi aggiornato sullo show. Le sue dichiarazioni sembrano suggerire una mancanza di entusiasmo per la sua esperienza come opinionista. La risposta di ...