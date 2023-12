Puglia | maltempo | stamattina allerta temporali per il foggiano Protezione civile | previsioni meteo

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 6 per otto ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sullagarganica, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati nella prima parte della giornata.” Rischio: secondo lo schema in basso, fontedella. (immagine home page: tratta da schema diffuso dal dipartimento della) L'articoloper il

