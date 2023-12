PSG | pessime notizie per Luis Enrique | Fabian Ruiz va ko ed esce in barella

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 dicembre 2023), brutto infortunio per il centrocampista del PSG,dal campo in! Cos’è successo Tegola in casa Psg, che oltre ad aver perso per squalifica Donnarumma, ha visto anche uscire dal campo per infortunio il centrocampista spagnolo. 6 minuti dopo il suo ingresso in campo, il centrocampista spagnolo è rimasto a terra dopo un contatto con Kuzyaev, dolorante ad una spalla, uscendo dal campo inper la formazione parigina.