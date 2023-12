Prodigi | Sevtap Altunoluk

Leggi su ultimouomo

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ricordi l’ultima volta in cui ti sei imbattuto in uno sport di cui non conoscevi nulla? Non avevi mai visto una partita di quella disciplina, non ne conoscevi le regole, non sapevi il nome degli atleti più importanti. Ho la sensazione che scoprire qualcosa di totalmente nuovo nello sport sia sempre più difficile. Anche perché spesso la sua fruizione è vissuta come un’abitudine, più che come una ricerca di novità. Abbiamo più voglia di essere sorpresi quando guardiamo le Olimpiadi. Anche le pagine dei quotidiani, solitamente prese d’assalto dalle notizie sul calcio, per un mese estivo ogni quattro anni si dedicano con intensità a canottaggio, tiro a segno, triathlon, taekwondo. Forse è proprio nel mondo olimpico e paralimpico che si può cercare l’inatteso. Non sapevo nulla del goalball. Si tratta di uno dei pochi sport paralimpici che non deriva direttamente da uno sport ...