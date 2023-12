Prodigi | Morteza Mehrzad

Leggi su ultimouomo

(Di domenica 3 dicembre 2023) Anderson Ribas da Silva è sul campo da gioco, al padiglione 6 del centro congressi di Riocentro. Si raduna in una metà campo con i compagni della selezione paralimpica brasiliana: devono disputare la finale di sitting volley alle Paralimpiadi del 2016, contro l’Iran. Da Silva ha i capelli brizzolati e uno sguardo pacato, che insieme ad un’altezza di più di due metri lo rendono una sorta di figura paterna e protettiva per il gruppo. Un giocatore che comunica sicurezza ed esperienza, qualcuno su cui fare affidamento. Dall’altra parte della rete c’è un altro atleta che attira gli occhi su di sé.è uno degli uomini più alti del mondo e il paralimpico più alto della storia: per poco non arriva ai due metri e mezzo. Ha l’acromegalia, una patologia che causa un eccesso di produzione di un ormone della crescita. Inoltre, la sua gamba destra ...