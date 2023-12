Prodigi | Marcin Oleksy

Leggi su ultimouomo

(Di domenica 3 dicembre 2023) La rovesciata è uno dei gesti tecnici più creativi ed entusiasmanti del calcio, uno di quei colpi che provavo ad emulare quando giocavo con gli amici. Un gesto che supera i confini dello sport per parlarci delle possibilità che ha l’essere umano col proprio corpo. Sembra banale ma insomma, una rovesciata ci parla della straordinarietà dell’essere umano, che calcia al contrario negoziando attraverso la tecnica con la forza di gravità. Per questo la rovesciata ci colpisce tanto. Il logo più famoso del calcio, quello dell’album Panini, è fatto da una rovesciata, quella di Carlo Parola. In ogni rovesciata, in controluce, è sempre possibile vedere la rovesciata di qualcun altro. Come se ogni rovesciata fosse in realtà derivativa, come l’opera teatrale: magnifica e fatta di piccole variazioni. Quando Garnacho ha segnato con quell’incredibile rovesciata, hanno tutti pensato a Wayne ...