Probabili formazioni Juventus-Napoli | quindicesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 20:45 di venerdì 8 dicembre nella cornice dell’Allianz Stadium, dove i bianconeri cercheranno tre punti fondamentali nella lotta al vertice. Obiettivo degli uomini di Walter Mazzarri è invece quello di rientrare nei giochi di altissima classifica che per ora riguardano soprattuttoe Inter. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, il focus sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori.– Vlahovic o Kean? Dubbio per ...