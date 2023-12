Prima domenica di Avvento Angelus | Papa Francesco appare ancora provato

Leggi su lalucedimaria

(Di domenica 3 dicembre 2023) Sfondo insolito quello di stamattina per il tradizionalecon il. Le condizioni di salute del Santo Padre chiedonoprudenza. Non la maestosa Piazza San Pietro, bensì la semplice cappella di Casa Santa Marta. Ilnon si èripreso del tutto, ma non vuole far mancare al popolo la sua preghiera, L'articolo proviene da La Luce di Maria.