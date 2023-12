Premier League | ultimi minuti decisivi per Liverpool | Aston Villa e Tottenham

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 dicembre 2023) I risultati delladi oggi: Ilvince, pareggia l’e ilcon il City: tutto in zona cesarinifinaliin 3 partite su quattro in questa giornata di. Ilvince in rimonta contro il Fulham: all’80’ i Reds erano sotto 2-3, ma all’87 Endo e poi un minuto dopo Trent Alexander-Arnlod confezionano la vittoria. L’pareggia in rimonta con il Bournemouth con la rete al 90? di Watkins. Destino simile per il, che ferma il Manchester City sul 3-3 con la rete al 90? dell’ex Juve Kulusevski. Di seguito tutti i risultati.-Fulham 4-3 ...