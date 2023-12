Preleva soldi con il bancomat dell' ex marito allettato

Leggi su agi

(Di domenica 3 dicembre 2023) AGI -mille euro con il'ex, approfittandoa sua convalescenza da un ricovero in ospedale: con questa accusa una donna di 54 anni è stata denunciata di carabinieri di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. A seguitoa denuncia sporta dalla vittima, un uomo di 58 anni, i militari hanno avviato le indagini sentendo anche come testimone il figlio maggiorea coppia. L'uomo ha raccontato ai carabinieri che a luglio la coppia aveva deciso di separarsi ma di continuare la convivenza. Il 3 novembre, in seguito a un intervento chirurgico, il 58enne era dovuto restare a casa e a riposo per qualche giorno. In quella circostanza la donna ne avrebbe approfittato per sottrarre dal suo portafoglio la cartadel ...