Portatili più potenti per giochi | grafica 3D e programmazione

(Di domenica 3 dicembre 2023) Quando acquistiamo un nuovo portatile, spesso ci orientiamo sui prodotti con il miglior prezzo senza badare troppo alle caratteristiche tecniche indicate sull'etichetta di vendita o nel box descrittivo. Anche se è possibile comprare dei buonia prezzi ormai irrisori (anche meno di 300 Euro), difficilmente essi si presteranno all'uso in scenari più avanzati in ambito lavorativo o se dobbiamo programmare. Per non ritrovarsi con un portatile buono solo per vedere i film in streaming o per chattare su Facebook, vi mostreremo in questa guida ipiùche possiamo acquistare, costosi ma comunque ancora con prezzi sostenibili e non proibitivi se si vuole il meglio. In questo modo avremo la certezza di acquistare un portatile potente come un PC fisso, ma con le caratteristiche di leggerezza e portabilità che ci si ...