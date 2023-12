Popolari? Solo al Centro Il commento di Merlo

Leggi su formiche

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tutti gli sforzi e i tentativi che vengono praticati per rilanciare e riattualizzare la tradizione e la cultura popolare sono, comunque sia, da apprezzare e da valorizzare. Tentativi che, come ovvio, hanno un significato ed un senso politico, culturale ed organizzativo se non si riducono a puro esercizio testimoniale o dopolavoristico. Sforzo encomiabile anche questo ma politicamente del tutto irrilevante se non addirittura inconsistente. Ora, è abbastanza evidente che nella geografia politica contemporanea si rende sempre più necessario anche il recupero delle tradizionali culture politiche. Del resto, sarebbe del tutto inutile superare la stagione impolitica, qualunquista e demagogica del populismo di marca grillina se poi, al contempo, non tornassero quelle culture politiche che giustificano la reale presenza dei partiti e delle varie differenze tra i vari soggetti in campo. Questa ...