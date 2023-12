Ponte 8 dicembre | 13 milioni di italiani in viaggio

(Di domenica 3 dicembre 2023) (Adnkronos) – Sono oltre 13gliche si metteranno inper ildell’8. La stragrande maggioranza approfitterà per una breve vacanza in Italia, una quota ridotta volerà all’estero. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Altre News in Rete:

La Città di Cuneo per la Giornata Internazionale della Montagna

La Città di Cuneo partecipa, lunedì 11, alle iniziative che in diversi luoghi d'Italia e non solo, si svolgono per la Giornata ... La proiezione sarà l'occasione per gettare unideale tra ...

Meteo, ponte dell'Immacolata con neve e maltempo Ecco la tendenza nei dettagli METEO.IT

Ponte Immacolata a scuola, stop lezioni 8 e 9 dicembre: cosa prevedono i calendari scolastici regionali Orizzonte Scuola

Meteo, Giuliacci: la settimana della neve anche in pianura, ecco dove

Ci siamo, quella che inizia lunedì 4 dicembre sarà una settimana all'insegna del freddo e della neve . Le ultime previsioni ...

Massiccia protesta a Messina contro il Ponte sullo Stretto

Ieri, il 2 dicembre 2023, Messina è stata teatro di una notevole manifestazione contro il progetto del ponte sullo Stretto, che ha visto la partecipazione ...