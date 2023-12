Pirotecnica Udinese-Verona | Henry sigla il 3-3 al 97?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) UDINE (ITALPRESS) – Finisce con un pirotecnico 3-3 la sfida andata in scena al “Bluenergy Stadium” tra. Gara bella, piena di emozioni e sicuramente non adatta per i deboli di cuore. L'inizio della sfida è lento e compassato ma al 16?, alla prima occasione da rete della partita, il risultato si sblocca. Sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato da Samardzic da posizione defilata, il pallone arriva a Kabasele, che segna il vantaggio alla squadra friulana e il primo gol in serie A della sua carriera. Lo svantaggio manda in tilt gli scaligeri che al 30? alzano bandiera bianca per la seconda volta: giocata vincente di Pereyra con un assist al bacio per Lucca (entrato al 7? per l'infortunato Success) che di destro manda il pallone in rete per il 2-0 dei padroni di casa. Alle corde, ilprova a riorganizzarsi e, ...