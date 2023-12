Pioli lancia il messaggio sullo Scudetto | Napoli avvisato

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 3 dicembre 2023) Parla anche diStefano, intervenuto nell’immediato post Milan-Frosinone. Le parole del mister rossonero sugli azzurri.-Inter si avvicina sempre più ma nel frattempo è tempo di dare un occhio alle altre contendenti. Dopo aver vinto a Bergamo infatti, gli azzurri dovranno cercare di battere tra le mura del Maradona anche la compagnie allenata da Simone Inzaghi, per cercare di rimanere ancorati al terzo posto, allontanatosi ancor di più in seguito a quanto accaduto nell’anticipo. Arriva infatti nel marasma e nell’emergenza più totale la vittoria del Milan sul Frosinone. Sono Jovic, Pulisic e Tomori gli artefici del successo rossonero, macchiato dalla sola rete di Brescianini nel finale. La squadra allenata daha dunque consolidato il proprio terzo posto in classifica, che non potrà essere messo ...