Perla o Greta? Mirko messo con le spalle al muro fa la sua scelta

Leggi su biccy

(Di domenica 3 dicembre 2023)? Questa è la domanda che questa sera gli autori del Grande Fratello hanno posto amettendolo davanti a una. Una volta entrata in Casa in qualità di concorrente ufficiale,Rossetti ha prima avuto un confronto conBrunetti e successivamente pure conVatiero. La sua presenza in Casa è però durata una manciata di minuti. Quandoè stato mandato in Confessionale ha infatti trovato una busta rossa con sopra scritto: “Sei tu a scegliere chi frapuò restare in casa“. “Ci penso bene, faccio la mia, ma di strategia dietro c’è ben poco“, la risposta di Brunetti. E da lì a poco lal’ha fatta: dentro ...