Perché in Francia prospera l’estrema destra

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il grande storico tedesco Franz Neumann, parlando della nascita del Nazionalsocialismo in Germania, scrisse che l’elemento primo di cui si nutre una forza di estremaall’interno di una società è l’angoscia. Dove regnano preoccupazione, timori sociali, angoscia per il futuro, ebbene quello è il terreno ideale per far proliferare forze politiche anti-democratiche che si pongono l’obiettivo di vendicare, con la forza, i soprusi e le aspettative tradite dei cittadini esasperati. I recenti fatti avvenuti a Crèpol sembrano restituire vigore a questa teoria. Nella notte tra l’11 e il 12 novembre scorso in questo piccolo comune si è consumata una tragedia che sta scuotendo la. Un gruppo di giovani armati di coltelli ha fatto irruzione in una casa privata dove si stava svolgendo una festa tra ragazzi al grido di “siamo venuti per uccidere i ...