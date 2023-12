Pensioni | da dicembre assegno più alto | il motivo

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 3 dicembre 2023) (Adnkronos) –più alte daperché è in arrivo l’anticipo del conguaglio. L’aumento sarà dello 0,8% per recuperare l’inflazione effettiva del 2022. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.