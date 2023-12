Paura nel cuore di Roma | palazzo storico va a fuoco Il motivo è incredibile FOTO E VIDEO

Leggi su notizie

(Di domenica 3 dicembre 2023) Poco dopo l’ora di pranzo esplosioni improvvise hanno agitato i residenti che si sono precipitati in strada in preda al terrore Una domenica di terrore. E tutto all’improvviso. Poco dopo l’ora di pranzo, proprio nel primissimo pomeriggio, nella capitale, nel quartiere Prati, dal nulla si sono udite delle esplosioni una dietro l’altra. Rumori forti e improvvisi che nulla avevano a che fare col rumore quotidiano. . Ilche ha presoneldiin Prati (Notizie.com)e sgomento, con tantissime persone che si sono affacciate e scese in strada e lo spettacolo era allucinante, facendo le debite proporzioni sembrava di assistere a qualcosa di apocalittico, come se fosse scoppiata una bomba.altissimo una quindicina di metri, cenere e tanto ...