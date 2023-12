Partita pazza tra Udinese e Verona | Henry al 98? regala il 3-3 ai gialloblù

(Di domenica 3 dicembre 2023) Pareggio incredibile a Udine: non basta la doppietta di Lucca ai friulani, rimontati nel recupero al termine di un match spettacolare

a Udine. Alla fine a sorridere è il Verona, che non ha mollato ed è stato premiato al 98' dalla zuccata di Thomas Henry. Molti rimpianti per l'Udinese, che si è fatta rimontare per tre ...

Il vantaggio, però, viene firmato da Christian Kabasele. Una punizione perfetta da parte di Lazar Samardzic che imbecca il ragazzo belga. Dopo nemmeno qualche minuto la spinta bianconera ha continuano ...

