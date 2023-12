(Di domenica 3 dicembre 2023) Ma invece delle cazzate, – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #cop28dubai #COP28 #sudsudan #techange #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre News in Rete:

'Carteggio tra Casarini e il vescovo Castellucci: Cavina alla gogna per molto meno'

...'Mediterranea saving humans' (di cui Casarini è fondatore e membroconsiglio direttivo), non tanto per soccorrere in mare i migranti a fini umanitari, quanto per farne un business'. '(...

Parliamo del clima Il Fatto Quotidiano

Gheller scrive a papa Francesco: «Parliamo del fine vita» Il Giornale Di Vicenza

Stanza del Cinema: le uscite in sala di novembre con Juri Saitta e Barbara Zorzoli

Nuovo appuntamento a Palazzo Ducale con la Stanza del Cinema, iniziativa organizzata dal Gruppo Ligure Critici Cinematografici (SNCCI) in accordo con la direzione del Ducale. Lunedì 4 dicembre 2023, a ...

Il professor Calabrese: "Di anoressia si può non morire"

Ne è convinto il professor Giorgio Calabrese, medico, nutrizionista, docente universitario, consulente scientifico del ministero della Salute. "Significa che si affronta, assieme al paziente, un ...