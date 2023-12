Parigi | urla “Allah Akbar” e uccide un turista sotto la Torre Eiffel

Leggi su tpi

(Di domenica 3 dicembre 2023) Terrore anella serata di ieri, quando un ragazzo di 26 anni nato in Francia ma di origini siriane, noto alla polizia e con problemi psichiatrici, ha aggredito con un coltello e un martello al grido di ‘’ unla. Un tedesco nato nelle Filippine è stato ucciso e la sua compagna ferita. Ferito anche un uomo che ha tentato di difenderli. L’attentatore è stato fermato con un taser e arrestato dalla polizia. “Sono stufo di vedere i musulmani morire nel mondo, in Afghanistan e in Palestina”, ha detto l’aggressore. Dopo una breve fuga l’attentatore è stato circondato da quattro agenti di polizia che hanno usato il taser riuscendo a neutralizzarlo e arrestarlo. In un video di due minuti, l’uomo dichiara la sua adesione all’Isis e ...