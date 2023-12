Parigi ripiomba nell’incubo del terrorismo islamista

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 3 dicembre 2023). Sono le 21.15. È una serata fredda, ma piacevole. Il cielo stellato, l’atmosfera natalizia e il profumo di crèpes nell’aria attorno alla Tour Eiffel. Fino a quando sul Quai de Grenelle, un individuo, armato di un coltello e un martello e al grido di “Allah Akbar”, si scaglia con una violenza inaudita contro un turista tedesco che stava passeggiando con la moglie: lo accoltella a più riprese e lo lascia in fin di vita in un bagno di sangue. Un tassista assiste alla scena, prova a fermare l’aggressore che attraversa tutto il ponte di Bir Hakeim fino a avenue du président Kennedy, attaccando altre due persone, un turista inglese, preso a martellate mentre stava camminando con la moglie e il figlio, e un francese di sessant’anni. Le forze dell’ordine presenti nell’area riescono a bloccarlo dopo una lunga fuga che si conclude in avenue du Parc de Passy e l’utilizzo ...