Paredes esalta la Roma | Contava solo vincere | abbiamo vinto

Di domenica 3 dicembre 2023

REGGIO EMILIA - La Roma festeggia in mezzo al campo il successo ottenuto contro il Sassuolo. La vittoria consente ai giallorossi di tornare in zona Champions. A fine partita, l'argentinocommenta la sfida del Mapei Stadium. " Era importante vincere - ammette il centrocampista - per fortuna abbiamo vinto , giocando una buona partita. Abbiamo preso un gol che non ci aspettavamo ...

Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali: Berard e Pinamonti sfidano Dybala e Lukaku

Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Roma, sfida valida per la 14esima giornata di Serie A.