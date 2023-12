Pardo | «Napoli-Inter partita fondamentale! Ci dirà molto su…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 dicembre 2023)in campo questa sera per il big match che può influiresugli equilibri in vetta alla classifica. L’opinione di Pierluigivenuto su Radio 24 IMPORTANTE – Queste le considerazioni di: «dovrebbe essere unaspettacolare. Diversa dal match contro la Juventus per le caratteristiche. Speriamo ci siano gol ed emozioni. Unache cisoprattutto della forza dell’che in tanti, e mi metto fra questi, considerano la squadra più forte con mezzo metro sugli altri. Unafondamentale per il momento chese il primato dell’continua, se la ...