Papà Garibaldi | Beatrice sbotta VIDEO | “Andate a dare lezioni a qualcun altro Se voi vi aspettate una donna che…” Giuseppe non ci sta

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ieri sera nella casa del Grande Fratello c’è stato il confronto molto acceso tra ildiLuzzi che dopo essere stata accusata di essersi comportata male, l’attrice romana si è difesa e ha risposto al suo attacco: “Lei è un vero padre del Sud, di quelli che difendono a prescindere L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Grande Fratello,distrugge): “Tu per me non esisti più, evitami da oggi in poi, per…” GF,attacca): “Quanto sei brutto, hai rotto le pal*e, sei sempre tu che fai queste riflessioni da…” GF,furiosa con ...