Papa a Cop28 | su transizione ecologica andiamo avanti | non indietro

Altre News in Rete:

Cop28, "ritorno al tempo delle caverne". Le frasi negazioniste degli emiratini scatenano la rissa

, il progetto di Giorgia Meloni Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, che ha ... La proposta diFrancesco

Il messaggio di papa Francesco alla Cop28: “No ai nazionalismi, serve una conversione ecologica multilaterale” la Repubblica

Cop28, Papa: "Religioni educhino a mutare gli stili di vita" TGCOM

Papa Francesco appare in video alla Cop28: «Patto tra le religioni per la transizione energetica, insegnamo nuovi stili di vita»

Le religioni monoteiste per la prima volta ad una conferenza sul clima con un proprio padiglione scendono in campo per la transizione energetica. A Dubai arriva il messaggio, accompagnato da un video, ...

“Miglioro, ma nemmeno oggi posso leggere”: come sta Papa Francesco

Rinnovando poi l’appello lanciato ieri ai protagonisti di Cop28 di rispondere con cambiamenti politici a quelli climatici, Papa Francesco ha invitato a condividere. Ecco un bel programma per l’Avvento ...