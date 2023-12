Paolo Ciavarro | chi è il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro | età | che lavoro fa | vita privata | i genitori | fidanzata | Clizia Incorvaia | figlio Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 3 dicembre 2023) Èd’arte, e dopo aver studiato ed essersi laureato alla Luiss di Roma in economic and Business, ha anche lavorato in uno studio per elaborazione dati e servizi contabili, ma presto fa capolino la sua passione per la televisione e abbandona tutto per seguirla. Nato dall’unione di due noti attori,ha esordito sul piccolo schermo prendendo parte alla seconda edizione di Pechino Express insieme al papà, poi prederà parte a una serie di programmi che lo renderanno famoso al pubblico italiano. Ma conosciamolo meglio…– ilcorrieredellacitta.com Chi è...