Palazzina Laf | l’associazione musicale Chimienti di Montemesola sul set del film

Leggi su tarantinitime

(Di domenica 3 dicembre 2023)Laf, ildenuncia del quale l’attore Michele Riondino firma la sua prima regia, ha visto sul set ancheGiuseppedi, diretta dal Maestro Lorenzo De Felice. Il gruppo di musicisti ha preso parte ad una scena girata proprio a Taranto nel mese di giugno, alla quale ha partecipato indossando la divisa. “Per noi una bella esperienza e un grande onore” ha commentato il Maestro Lorenzo De Felice. La banda delGiuseppeé molto conosciuta in città e molto spesso impegnata a suonarvi in grandi occasioni come Santa Cecilia e i Riti della Settimana Santa. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.