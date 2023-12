Pagliacciata contro Salvini in piazza a Firenze | come sorprendono Dario Nardella

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Nel giorno della convention Free Europe a, l'inpromosso da Matteoa Fortezza da Basso, prosegue il duello tra il vicepremier leghista e il sindaco Pd della città,, il quale aveva prima "aizzato" le proteste, dunque aveva parzialmente frenato chiedendo ai cittadini, in segno di protesta, di esporre alle finestre le bandiere della Ue. E, a convention in corso, ha preso parte ale Michelangelo a uno dei quattro presidi organizzati in città dalla Rete democratica fiorentinala convention dei partiti sovranisti europei in corso alla Fortezza da Basso e organizzata dalla Lega. I partecipanti hanno scandito il grido "Europa, Europa" e hanno intonato "Bella ciao". Insomma, il solito ritornello ...