Pagine sparse | le migliori novità editoriali in uscita a dicembre

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 3 dicembre 2023) William Shakespeare Tutti i sonetti A cura di Paul Edmonson e Stanley Wells Traduzione di Silvia Bigliazzi Fra i tanti meriti di questa nuova edizione italiana, basata sul testo critico di Paul Edmonson e Stanley Wells, c’è quello di presentare, per la prima volta, i sonetti di William Shakespeare pubblicati nel 1609 accanto a quelli composti per i suoi drammi, seguendo quindi un ordine cronologico, così da sottolineare l’evoluzione dell’arte del grande poeta inglese dagli anni giovanili alla maturità. Paul Edmondson è direttore dello Stratford-upon-Avon Poetry Festival per lo Shakespeare Birthplace Trust. Stanley Wells, CBE (Commander of the Order of the British Empire), FRSL (Fellow of the Royal Society of Literature), è presidente onorario dello Shakespeare Birthplace Trust. Lingue e Letterature pp. 522 In libreria dal 24 Novembre Mirella Schino Eleonora Duse Storia e immagini di ...