Pagelle Udinese-Verona | i voti ai protagonisti del match

(Di domenica 3 dicembre 2023) I top, i flop e iaidelvalido per la 14ª giornata di Serie A 2023/24:Ledeideltra, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024.: Silvestri 5.5; Ferreira 6, Kabasele 6,5, Perez 6; Festy 6 (Lovric 5), Samardzic 6.5, Walace 6, Payero 6.5, Zemura 6 (Kamara sv); Pereyra 6.5 (Thauvin 7); Success sv (Lucca 8). All. Cioffi 6 HELLAS: Montipò 6; Tchatchoua 5.5, Amione 5, Coppola 5, Terracciano 5.5; Folorunsho 6, Duda 6; Ngonge 7.5, Suslov 6, Lazovic 6.5 (Henry 7); Djuric 6.5 (Bonazzoli sv). All. Baroni 6.5