Pagelle Napoli-Inter 0-3 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di domenica 3 dicembre 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di. I nerazzurri espugnano il Maradona calando il tris e rispondono alla Juventus, conservando il primo posto in classifica. Prova di forza della squadra di Inzaghi, che travolge ilgrazie alle reti di Calhanoglu, Barella e Thuram. L’torna così a vincere dopo i pareggi contro Juventus e Benfica e ottiene il dodicesimo risultato utile consecutivo, contando tutte le competizioni. I ragazzi di Mazzarri invece vanificano la bella vittoria di Bergamo e subiscono il secondo ko di fila dopo quello del Bernabeu. Ciò che ribadisce però il match del Maradona, ...

L'Inter espugna il Maradona battendo il Napoli per 0-3. Decisivi per la squadra di Inzaghi i gol di Calhanoglou, Barella e Thuram. Sfortunata la prima partita di Mazzarri al Maradona da quando è ...

