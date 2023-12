Pagelle Milan-Frosinone 3-1 | i voti del Corsport | “Maignan decisivo”

Altre News in Rete:

Pagelle Milan - Frosinone: i voti ai protagonisti del match

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2023/24:- Frosinone Ledei protagonisti del match trae Frosinone, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. VOTI:(4 - 3 - 3): Maignan 7; Calabria 6.5, ...

Pagelle Milan-Frosinone 3-1: Jovic redivivo, Theo Hernandez perfetto Pianeta Milan

Pagelle Milan-Frosinone: inedito Theo (6,5) Maignan salvatutto (7) Jovic ritrovato Corriere della Sera

Milan, contro il Frosinone luci “inaspettate”: dal gol di Jovic al ritorno di Bennacer

Milan, contro il Frosinone luci “inaspettate”: dal gol di Jovic al ritorno di Bennacer. – Dopo la delusione in Champions League, il Milan di Stefano Pioli reagisce e torna a vincere in campionato per ...

Il Milan riparte dopo il Borussia: tris al Frosinone, si sblocca Jovic

Per una notte il Milan dimentica la Champions, si mette alle spalle il ko contro il Borussia Dortmund e batte il Frosinone, ripartendo con il piede giusto in campionato. I rossoneri battono a San Siro ...