Pagelle Fiorentina-Salernitana 3-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ledi3-0 con iai protagonisti e ildel match della quattordicesima giornata di. I viola dominano in lungo e in largo e vincono facile: la sblocca Beltran su rigore dopo cinque minuti, il raddoppio di Sottil con un fantastico tiro a giro arriva a stretto giro di posta, quindi il tris firmato da Bonaventura chiude i giochi nel secondo tempo. Di seguito ecco iai protagonisti. GLI HIGHLIGHTS(4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 6.5, Milenkovic 6.5, Ranieri 6 (18’st M.Quarta 6), Biraghi 6; Arthur 7, Duncan 6.5 (18’st Maxime Lopez 6); Ikonè 5 (28’st Kouame sv), Bonaventura 6, Sottil 6.5 (28’st Brekalo sv); Beltran 6.5 (18’st Nzola 6) In panchina: ...

