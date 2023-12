Pagamento Stipendio Docenti Dicembre 2023

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 3 dicembre 2023)è probabilmente il periodo dell’anno più significativo per tutti i dipendenti, che siano pubblici o privati, per quanto riguarda l’attesa della busta paga, considerando la presenza della tredicesima che ne aumenta di fatto le entrate. A rendere l’attesa ancora più estenuante vi è anche la recente notizia del portale NoiPA che annuncia il fuori servizio fino al 7compreso, nonostante siano già partite le prime emissioni ordinarie; dunque, fino a quella data non potrai accedere alla tua Area Personale per controllare gli importi previsti. È anche vero che questo mese per il personale docente la busta paga riserverà diverse soprese e i calcoli presenti attualmente sulla piattaforma potrebbero essere soggetti a cambiamenti. Nei prossimi paragrafi entriamo nel merito della questione....