Omicidio a Firenze | fermati due fratelli che lavoravano per il commerciante ucciso

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ci sarebbe una svolta nelle indagini sull'di Safaei Chakar Kiomars, cittadino iraniano di 72 anni, trovato morto giovedì 30 novembre 2023 nel suo appartamento a Novoli, in via Francesco De Pinedo L'articolo proviene daPost.

Altre News in Rete:

Commerciante ucciso a Firenze, fermate due persone

approfondimento, uomo trovato con sacchetto in testa e mani legate FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Criminalità in Italia, Milano maglia nera. Classifica del ...

Omicidio a Firenze, il giallo del sesto piano. Il killer di Safaei forse non era solo LA NAZIONE

Omicidio a Firenze, il giallo di Novoli: trovato morto in casa, legato e incappucciato Corriere Fiorentino

Commerciante ucciso a Firenze, fermate due persone

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Safaei Chakar Kiomars, il 72enne commerciante iraniano trovato morto giovedì 30 novembre nel suo appartamento in via de Pinedo, nel quartiere di Novoli, a ...

Firenze, 72enne commerciante iraniano ucciso: fermate due persone

Per l'omicidio del 72enne commerciante iraniano Safaei Chakar Kiomars, il cui cadavere è stato trovato in casa a Firenze in via de Pinedo, nel quartiere di Novoli, due persone sono state sottoposte a ...