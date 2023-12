(Di domenica 3 dicembre 2023) Lo riferisce il sito La Gazzetta di Lucca, città nella cui provincia, a Viareggio, vive il militare finito quest'estate alla ribaltacronache epolemiche per quanto scritto nel suo libro '...

Nuovo incarico per il generale Vannacci, sarà capo di stato maggiore del comando delle forze operative terrestri

Lo stesso generale Vannacci commenta la nomina, parlando di un "prestigioso, in linea con la mia esperienza".

Il Generale Roberto Vannacci, recentemente nominato Capo di Stato Maggiore del Comando delle Forze Operative Terrestri, si appresta ad assumere il nuovo incarico a Roma. La notizia è stata riportata ...

La reazione di Vannacci: "Nomina in linea con il mio grado" "Già da domani sarò a Roma per il mio nuovo incarico di capo di Stato Maggiore del comando delle forze operative terresti. Una nomina in ...