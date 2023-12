Nuoto di fondo | Italia seconda nella staffetta mista di Coppa del Mondo a Funchal! Paltrinieri e Acerenza protagonisti

(Di domenica 3 dicembre 2023) Arrivano buone notizie per i colori azzurri da Funchal, in occasione dell’ultima tappa stagionale delladel2023-2024 diin acque libere. L’ha recitato infatti un ruolo da protagonista4×1500 metri odierna, lottando fino all’ultima bracciata per la vittoria e conquistando un ottimo secondo posto alle spalle dell’Australia. Il quartetto azzurro composto nell’ordine da Ginevra Taddeucci, Arianna Bridi, Gregorioe Domenicoha terminato la competizione in 1h06’06?4, cedendo solamente in volata al team aussie formato da Moesha Johnson, Chelsea Gubecka, Bailey Armstrong e Kyle Lee nonostante la grande rimonta degli uominini...

