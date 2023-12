Notte di paura a Napoli | a fuoco tre auto nel cuore della movida

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 3 dicembre 2023)dial Vomero sabato sera per un incendio divampato in via Kerbaker, nel. In circostanze ancora da chiarire tresono andate in fiamme, impegnando per quasi un’ora i vigili delnelle operazione di spegnimento. Secondo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.