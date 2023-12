Non si sa quasi nulla del fondatore di Shein

(Di domenica 3 dicembre 2023) Chris Xu è uno degli uomini più ricchi della Cina ma i suoi dipendenti scherzano dicendo che non sono sicuri di riconoscerlo in ufficio

Altre News in Rete:

Donnarumma espulso al 10', e Tenas diventa l'eroe del giorno

è un buon momento per 'Gigio' Donnarumma al Paris SG. Reduce da una serie di errori, come quello ... e poi l'ultimo in Champions League contro il Newcastle che ècostato la sconfitta ai ...

Il primo caso di land grabbing contro un'azienda italiana WIRED Italia

Mercato italiano - Cardinali (Unrae): "Crisi quasi alle spalle, mercato ... Quattroruote

L’istituto comprensivo Belforte del Chienti a San Basilio cambia nome è diventa l'Ennio Morricone

Un polo culturale e un presidio sociale, un luogo protetto in un quartiere che, spesso, non è immune da criticità. L’istituto comprensivo Belforte del Chienti, nel cuore di San Basilio, nel corso degl ...

“Ho visto il mondo”: una vita in volo col cuore a Cogollo. E quel viaggio a Cuba con Giovanni Paolo II

Fa un effetto strano da quaggiù vedere quegli aerei in volo passare quasi in silenzio sopra il ritmo frenetico di paesi e città che non si fermano mai. Dove andranno Chi ci sarà a bordo E chissà ...