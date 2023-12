Non risponde ai parenti | 55enne trovato privo di vita

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 12’30 di oggi 3 dicembre, sono intervenuti nel comune di Altavilla Irpina in via Vanni, per un soccorso ad un uomo il quale solo in casa nonva più ai ripetuti richiami die vicini. La squadra una volta entrata nell’abitazione al secondo piano dello stabile, ha rinvenuto l’uomo di 55 annidi. I Carabinieri della locale stazione hanno effettuato i rilievi di loro competenza. Indagini in corso per risalire alle cause del decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.