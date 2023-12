Non posso accettarlo | magistratura | la pesantissima frase rubata a Giorgia Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Lo scontro trae governo, giorno dopo giorno, prosegue. Per certi versi sale d'intensità. Gli ultimi due fronti sono la vicenda di Andrea Delmastro - rinviato a giudizio per rivelazione di segreto d'ufficio nel caso-Cospito, nonostante la richiesta di non procedere dell'accusa - e l'intervista di Guido Crosetto, che risale ormai quasi a una settimana fa, ma che continua a far discutere. Il ministro della Difesa aveva parlato di manovre di una parte dellacontro il governo, di incontri, chat e cene in cui si discuteva di come colpire l'esecutivo. Parole che hanno scatenato un polverone e che Crosetto ha chiarito in aula alla Camera. Dunque, ecco, che è intervenuta sul punto direttamente da Dubai, dove si trova per la Cop28, la conferenza sul clima. Il premier ha parlato a ...