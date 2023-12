“Non ha più amici a difenderlo” La caduta del virologo Crisanti e la nuova bufera

Leggi su iltempo

(Di domenica 3 dicembre 2023) Andreadi nuovo al centro delle polemiche. Il microbiologo, eletto in Parlamento con il Partito democratico, ha annunciato di essere risultato positivo al Covid e qualcuno, racconta Tommaso Labate sul Corriere della Sera, l'ha accusato di aver preso un volo da Roma a Venezia dopo la notizia della malattia dovuta al Coronavirus. Ma in realtà è stato solo uno scambio di persona. “Una giornalista mi ha chiesto se fossi a bordo dell'aereo per Venezia e ho risposto di sì, pensando che si riferisse al volo Londra-Venezia che ho preso lunedì, prima di sapere di aver contratto il Covid, quando avevo soltanto dei sintomi, infatti avevo la mascherina... Ho capito solo dopo che mi chiedevano conto di un volo di giovedì Roma-Venezia, ma a quell'ora ero col medico che firmava un certificato, chiedete ad Alitalia, a Ita o come si chiama adesso, agli aeroporti, a chi vi ...