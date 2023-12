Non aprivo più le finestre Cosa rivela Belen a Mara Venier

Leggi su iltempo

(Di domenica 3 dicembre 2023) «La depressione è venuta a bussare alla mia porta. È stato l'anno più difficile della mia vita, non lo avrei mai messo in conto. Sono caduta in basso, più in basso di così non si poteva».Rodriguez si è confessata a, in una lunga intervista andata in onda a "Domenica In": «Sono finita in una bella clinica per 20 giorni», ha raccontato. «Non mi alzavo più dal letto, nonle, non guardavo la luce, non mangiavo più, ero arrivata a 47 kg. Mi sono guardata e ho detto, stai morendo… Però, poi mi sono tirata su le maniche...ho aperto quellee ho reagito». Chi le era accanto, ha detto riferendosi agli ex compagni, «non ha saputo accompagnarmi. Mi sono sentita completamente sola. Mi sono sentita tradita nel profondo, nel verso senso della ...