NOAH | Kota Ibushi vs Naomichi Marufuji annunciato per “The New Year 2024”

(Di domenica 3 dicembre 2023), fra i più recenti arrivi in casa AEW, tornerà a lottare per la Pro Wrestlingdopo oltre 10 anni.ha fatto un’apparizione a sorpresa durante l’odierno show dellaper annunciare un incontro contro il veterano della federazione. Scontro fra titaniha dichiarato sui social media: “Oggi ho potuto salire sul ring dellaper la prima volta dopo 12 anni. E grazie,-san, per aver accettato l’incontro. Ci sono davvero molte cose di cui vorrei parlare, ma vorrei parlarne più tardi”. L’incontro conè fissato per il 2 gennaiocome main event del PPV “The New...

Kota Ibushi tornerà a lottare in Pro-wrestling NOAH il 2 gennaio del 2024, e lo farà affrontando una leggenda del calibro di Naomichi Marufuji.